Carla Perez se declara para a nora, namorada de Camilly Victória

Carla Perez preparou uma homenagem para a nora, a namorada de Camilly Victória , para celebrar o aniversário. A dançarina publicou uma foto com a norte-americana Daze e se declarou.

Na imagem, as duas aparecem abraçadas enquanto sorriem. Morando nos Estados Unidos, a brasileira escreveu em inglês.

"Daze, meu amor, eu oro para deus te abençoar muito com saúde, paz, amor e felicidade. Feliz aniversário, eu te amo", escreveu ela na legenda.

Vale lembrar que Camilly Victória assumiu o relacionamento com Daze em julho de 2023. Na época, surgiram rumores de que Carla Perez e Xanddy não aprovavam o romance, mas se pronunciaram e provaram o contrário.

