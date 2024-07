Reprodução/Instagram João Guilherme posta fotos de passeio pela ilha Teshima, no Japão

João Guilherme está em viagem pelo Japão decidiu compartilhar mais alguns momentos do passeio com seus quase 17 milhões de seguidores no Instagram. Nas imagens, o ator aparece em paisagens próximas ao Museu de Artes de Teshima, localizado no interior do país.

Nos comentários, fãs elogiaram o visual de João Guilherme: “Camisa é camisa”, disse uma pessoa. “Tão bom te ver leve e feliz”, comentou outra.

Apesar de não aparecerem juntos em nenhuma das fotos, fãs levantam rumores de que ele e a atriz Bruna Marquenize, que também está em viagem pelo Japão, estariam em um relacionamento. Eles estariam acompanhados do casal Sasha Meneghel e João Lucas durante a viagem ao país.



João Guilherme posta fotos de passeio pela ilha Teshima, no Japão Reprodução/Instagram João Guilherme posta fotos de passeio pela ilha Teshima, no Japão Reprodução/Instagram João Guilherme posta fotos de passeio pela ilha Teshima, no Japão Reprodução/Instagram João Guilherme posta fotos de passeio pela ilha Teshima, no Japão Reprodução/Instagram João Guilherme posta fotos de passeio pela ilha Teshima, no Japão Reprodução/Instagram João Guilherme posta fotos de passeio pela ilha Teshima, no Japão Reprodução/Instagram