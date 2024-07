Reprodução Grávida, Viih Tube revela ter passado mal após ver Eliezer pelado

Grávida do segundo filho, Viih Tube revelou uma situação inusitada envolvendo a intimidade com o marido Eliezer. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a ex-BBB disse ter passado mal após ver o influenciador pelado. O caso aconteceu porque a influenciadora não poderia ter contrações uterinas devido ao descolamento da placenta.

"Nós estávamos proibidos, impossibilitados, de ter relações sexuais por conta do descolamento. A placenta, o útero da Viih estava muito baixo, mas baixo do que o normal. Com a relação sexual, ele podia descolar ainda mais e sangrar", explicou o ex-BBB Eliezer, nos Stories do Instagram.

No vídeo gravado em casal, a influenciadora chamou atenção para a dificuldade em se manter longe das relações íntimas.

"Não podia ter contração, não podia nem fazer uma preliminar. Teve um dia que só de ver ele pelado eu comecei a passar mal. Comecei a contrair o útero e ele ficou duro. Não podia porque a placenta estava baixa", detalhou.

Recentemente, Viih Tube comparou as gestações e apontou que a gravidez da primogênita foi mais tranquila.

A mãe de Lua, de um ano, fruto do casamento com Eliezer, disse que se a orientação de não fazer sexo tivesse acontecido na última gravidez, não teria sido um grande problema.

"Na gravidez da Lua teria sido mais fácil, porque eu não sentia tanto os hormônios assim. Sentia muito cansaço, era um sono desigual, e senti isso por muito tempo na gravidez", relembrou.

🚨VEJA: Viih Tube conta que passou mal ao ver Eliezer pelado e chegou a contrair o útero. pic.twitter.com/E1yHfYMMX0 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) July 1, 2024









Anúncio de gravidez de Viih Tube e Eliezer repercutiu na web Reprodução/Instagram Viih Tube, Lua e Eliezer Reprodução/Instagram - 13/4/2023 Viih Tube, Lua e Eliezer Reprodução/Instagram - 13/4/2023 Viih Tube compartilhou fotos exibindo o barrigão durante a gravidez de Lua Reprodução/Instagram - 28.03.2023 Viih Tube e Eliezer escolheram o tema BBB para o chá revelação de Lua Reprodução/Instagram 16.10.2022 Viih Tube e Eliezer levam banho de tinta rosa em chá revelação de Lua Reprodução/Youtube 16.10.2022 Viih Tube e Eliezer prepararam quarto especial para filha, Lua Reprodução/Instagram - 29.03.2023 Viih Tube mostrou itens da mala de maternidade de Lua Reprodução/ YouTube Viih Tube durante a gravidez Reprodução / Instagram Viih Tube e Eli curtiram Natal juntos durante gestação Reprodução Eliezer e Viih Tube são pais de Lua Reprodução/Instagram - 28.03.2023 Viih Tube fez ensaio com Eliezer antes de dar à luz Lua Reprodução/Instagram Ex-BBBs Eliezer e Viih Tube viajaram durante gestação Reprodução/Instagram - 01.03.2023 Viih Tube contou que filha, Lua, sorriu durante ultrassom Foto: Reprodução/Instagram Viih Tube e Eliezer organizaram quarto da filha e a quantidade de berços chamou a atenção Foto: Reprodução/Instagram Viih Tube exibiu marcas da gestação no corpo Reprodução