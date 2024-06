Reprodução/Instagram Filha de Neymar encanta ao mandar beijo com look de R$2,7 mil

A filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi deu um show de fofura em um vídeo mandando um beijo para Carol Dantas, ex-namorada do pai. A mãe da bebê, de 8 meses, compartilhou a gravação nas redes sociais e encantou.

Nas imagens, a pequena aparece com um look da grife de luxo Fendi, avaliado em US$ 490 (mais de R$ 2,7 mil na cotação do dia).

"Ela está querendo vir correndo pra Barcelona me ver, gente. Ela está cada dia mais esperta, Bruna", declarou Carol.

Vale lembrar que Carol Dantas é mãe de Davi Lucca, primeiro filho do jogador de futebol.





