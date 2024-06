Reprodução Ex-galã da Globo abre o jogo sobre masturbação

Felipe Folgosi abriu a jogo sobre a vida pessoal e afirmou que está de jejum de relações sexuais há dois anos. O ex-galã da Globo acredita que a intimidade deve ser guardada após o casamento.

Apesar de ter vivido diferentes relacionamentos, o ator deixou de lado a crença.

"É uma coisa que faz sentido. Já tive uma experiência de viver muitos namoros, muitos relacionamentos, onde não tinha esse resguardo, não tinha dado o valor devido", disse ele ao Splash Encontra.

Seguindo os princípios evangélicos, o artista comentou que a masturbação também está fora de cogitação. "Corpo não é uma máquina que você aperta para dar prazer toda hora (...) Deus fez o homem e a mulher com prazer no sexo para incentivar a reprodução. [Na masturbação] O cara acaba desperdiçando a semente que ele tem".

"Às vezes, o sexo é banalizado. Preservar a outra pessoa, dar o valor à outra pessoa, ao sentimento da outra pessoa. Como já vi muito do outro lado que, muitas vezes, não dá certo. Então, eu falo: 'Não, eu acho que eu vou seguir o que está na Bíblia", completou.

Folgosi explicou que evita estímulo sexual. "É você não se deixar ser tentado, o homem é muito visual. Pornografia é uma coisa que não consumo. É guardar os seus olhos", declarou.

