Reprodução/Facebook Morre o músico Daniel Belleza, aos 50 anos

Morreu na quinta-feira (27), o músico Daniel Belleza, aos 50 anos. A informação foi divulgada pela esposa, Bruna Rodrigues, através das redes sociais.

O artista lutava contra um câncer há anos e era vocalista da banda Daniel Belleza e Os Corações Em Fúria, que integrava a cena do rock alternativo dos anos 2000, em São Paulo.

"Queridos amigos e familiares. É com profunda tristeza que escrevo para comunicá-los que o meu marido, Daniel Belleza, faleceu na noite de ontem. Como era sua vontade, ele se foi em paz, dormindo e com tranquilidade", escreveu a mulher dele.

O velório aconteceu na sexta-feira (28), no Cerimonial Pacaembu, e Bruna fez questão de convidar os admiradores para se despedir. "Se você conhece alguém que gostaria de estar presente em nossa despedida, por favor compartilhe. Minha rede virtual é curta e não serei capaz de avisar todos os interessados".

Daniel Belleza completou 50 anos em dezembro do ano passado e deixa três filhas, Ultra, Yoko e Polly.





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp