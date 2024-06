Reprodução Ex-noiva de Freddie Mercury vai faturar 1,3 bilhão de reais pelo Queen

A ex-noiva de Freddie Mercury vai faturar muito já que os direitos das gravações do Queen estão sendo negociados. Herdeira de parte da fortuna do cantor, Mary Austin também ficou com a mansão em Kensington.

Mary virou dona de 18,75% de todos os ganhos futuros gerados pela obra do Queen e a venda do catálogo musical da banda vai lhe entregar bilhão. Desta forma, Austin pode entrar para a lista das 100 mulheres mais ricas do Reino Unido.

De acordo com o The Sun, o catálogo deve ser vendido à Sony Music por £ 1 bilhão (cerca de R$ 7 bilhões). E, se for fechado, ela receberá cerca de £ 187,5 milhões (aproximadamente R$ 1,3 bilhão na cotação atual).

Vale ressaltar que os integrantes remanescentes do Queen, Brian May e Roger Taylor, seguirão realizando shows com o nome do grupo. Os sucessos Bohemian Rhapsody', 'We Will Rock You', 'We Are the Champions', 'Another One Bites the Dust' e outros poderão ser explorados de forma comercial pelo conglomerado da música.

Freddie Mercury e Mary Austin se conheceram em 1970 e ficaram noivos, porém, após o cantor desabafar sobre a sexualidade, o relacionamento chegou ao fim.

"Ele disse: 'Acho que sou bissexual'. Respondi: 'Acho que você é gay'. E não dissemos mais nada. Apenas nos abraçamos", disse ela em uma entrevista.

