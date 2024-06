Reprodução/Instagram De cueca, Davi mostra volume em vídeo se arrumando para Parintins

Davi Brito compartilhou com os seguidores a preparação para a primeira noite do Festival de Parintins e um detalhe pegou todos de surpresa.

O campeão do BBB 24 apareceu com uma cueca vermelha e o volume deu o que falar entre os internautas.

"Agora vamos nos arrumar para a festa. A noite promete muita emoção com os bois Garantido e Caprichoso. Qual é o seu favorito? Estou pronto! A cidade está ficando ainda mais bonita à noite. Vamos lá curtir o festival!", disse ele na publicação.

Nos comentários, o público notou o detalhe. "O Davi com o pacotão da cesta do povo dentro da cueca e filmando na maior naturalidade", "Queremos o onlyfans do Davi", "A produção do BBB sabe que você entrou lá armado?", brincaram alguns deles.

Davi se arrumando para a primeira noite no Festival de Parintins. 🔥👀

pic.twitter.com/WJNwbVU7WJ — Central Reality (@centralreality) June 28, 2024





