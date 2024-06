Reprodução/Instagram Andréia Horta anuncia que está grávida de Ravel Andrade

Na manhã deste sábado (29), Andréia Horta revelou que está a espera da primeira filha. O bebê é fruto do casamento da atriz com Ravel Andrade.

No perfil do Instagram, os artistas compartilharam a foto de um par de sapatinhos e anunciaram que estão esperando uma menina.

"Aqui, o tempo mais bonito, a maior alegria de nossas vidas dentro do amor vem chegando a nossa filha!", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, amigos famosos se emocionaram com a notícia do casal. "Que felicidade! Parabéns amados! Muita alegria, saúde e amor!", disse Leandra Leal; "Eu reverencio todas as Deusas por esta notícia maravilhosa! Venha, menina linda! Você já é muito amada! Minha irmã e Ravelzin, amo muito vocês", declarou Emanuelle Araujo; "Meu Deus, que notícia maravilhosa! Parabéns queridos! Saúde e muita alegria", comentou Lilia Cabral.

Andréia Horta e Ravel Andrade, pais de primeira viagem, estão juntos desde 2022.

Andréia Horta e Ravel Andrade anunciaram que estão esperando uma menin Reprodução/Instagram





