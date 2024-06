Reprodução/Instagram Ana Hickmann exibe alianças após ficar noiva de Edu Guedes

Na manhã deste sábado (29), Ana Hickmann fez a primeira publicação no Instagram após o pedido de casamento de Edu Guedes. Os apresentadores ficaram noivos após três meses de namoro.

Entre as imagens, a apresentadora exibiu detalhes da aliança de ouro escolhida pelo amado para o momento especial.

Ostentando a joia, ela celebrou: "Noivos", escreveu ela na legenda, com diversas exclamações.

Os admiradores se derreteram pelo casal. "Vocês são lindos juntos", "Merecem todo o amor do mundo", "Estava ansiosa por esse momento", "Que lindo ver a felicidade de vocês", disseram alguns deles.

A apresentadora Ana Hickmann foi pedida em casamento na quinta-feira (27) pelo então namorado Edu Guedes. O momento aconteceu durante um jantar no restaurante renomado JNcQUOI Frou Frou, localizado na capital portuguesa.

Veja as fotos da aliança de Ana Hickmann e Edu Guedes:

Ostentando a joia, ela celebrou: "Noivos" Reprodução/Instagram A apresentadora exibiu detalhes da aliança de ouro escolhida pelo amado para o momento especial Reprodução/Instagram A apresentadora Ana Hickmann foi pedida em casamento na quinta-feira (27) Reprodução/Instagram A apresentadora fez a primeira publicação nas redes sociais após o pedido de casamento Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp