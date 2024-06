Reprodução: Instagram Maluma e a filha Paris

O artista Maluma publicou, nesta sexta-feira (28), uma foto em que aparece apenas de sarongue ao lado da filha Paris, de 3 meses. O cantor fez uma brincaideira e pediu por uma babá para cuidar da recém nascida.

"Procurando babá. Mandem currículo", escreveu ele na legenda da postagem. Nos comentários da publicação, os seguidores do colombiano brincaram com o pedido feito pelo artista.

"Madrasta serve?", questionou uma internauta. "Não contrata para ser babá desse papai?", perguntou uma segunda. "Se for para cuidar de você, eu gosto", ironizou um terceiro. "Eu posso cuidar dos dois de bom grado", comentou uma quinta.

"Para [cuidar de] qual dos dois bebês será?", interrogou uma sexta. "É para você ou para o bebê? Quem é o bebê?", indagou uma sétima. Paris tem 3 meses de vida e é fruto da relação de Maluma com Susana Gomez.

