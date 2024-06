Reprodução/Instagram Larissa Manoela e André Luiz Frambach estão viajando pelos Estados Unidos

Larissa Manoela está curtindo as férias com o marido, o ator André Luiz Frambach, em Dallas, nos Estados Unidos. E nesta sexta-feira (28), ela dividiu com os seguidores o álbum de fotos do passeio a dois.

No Instagram, a atriz compartilhou diversos registros turistando com o amado e degustando da gastronomia local. “Amor, café e hambúrguer”, escreveu na legenda.

"Muito café, muito hambúrguer, muito amor, muitos caminhos juntos", comentou André Luiz. "Bora que a vida tem muito pra gente, meu amor", declarou ainda.

Até o momento, a publicação já ultrapassou 80 mil curtidas. Nos comentários, fãs do casal se derreteram com as fotos. "Está sendo incrível acompanhar a viagem", disparou uma fã. "Eu amo tanto vocês", avisou outra.



Veja as imagens abaixo:

