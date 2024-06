Reprodução Kylie Jenner





No último episódio do reality show The Kardashians, a modelo Kylie Jenner sofreu uma crise de ansiedade antes da decolagem de um voo familiar, que levou a aeronave, poucos minutos antes de iniciar a viagem, a ter que retornar para poder desembarcar. Jenner, de 26 anos, disse que teve um “mau pressentimento” sobre a viagem planejada para Aspen, no Colorado, e que marcou um dos momentos mais curiosos do show.

O contexto da situação ocorreu em clima tenso já que as irmãs Kim e Khloé Kardashian estavam no meio de uma discussão. Juntas, elas acompanharam no voo a mãe Kris Jenner e Kendall Jenner . A decisão de Kylie de sair do avião, porém, causou desconforto entre as irmãs, que consideraram o comportamento repetitivo.



Veja galeria de fotos



Kylie Instagram Kylie Instagram Kylie Instagram Kylie Instagram Kylie Instagram Kylie Instagram Kylie Instagram Kylie Instagram Kylie Instagram Kylie Instagram Kylie Instagram Kylie Instagram Kylie Instagram Kylie Instagram Kylie Instagram Kylie Instagram Kylie Instagram Kylie Instagram





Inicialmente, Jenner expressou entusiasmo com a viagem em seu confessionário: “Estou muito animada. Eu queria ir para Aspen este ano. Tento praticar snowboard pelo menos uma vez por ano. E me sinto abençoada por estar cercada pela família.” Porém, a situação mudou quando o piloto anunciou um atraso devido às condições climáticas e baixa visibilidade.

Isso obrigou os passageiros a permanecerem no avião por 48 minutos. Diante da possibilidade de pousar em Grand Junction, a três horas de Aspen por estrada, Kylie relutou: “Não acho que seja seguro. “Não gosto de viajar na neve.”

Jenner argumentou que conhecia três pessoas que sofreram acidentes enquanto viajavam de avião na neve, o que aumentou sua ansiedade. Em meio a essa troca, Kris Jenner afirmou entender o comportamento da filha e a consolou.



O piloto, tentando acalmar a situação, propôs decolar em direção a Grand Junction para avaliar as condições climáticas durante o voo. Otimista, ele garantiu que “poderia pousar” onde o capitão indicou sem problemas, então Kris apoiou a decisão, mas a expressão preocupada de Kylie permaneceu.

Com o passar do tempo, Kylie relatou um aumento na ansiedade: “Estou com um mau pressentimento há dois dias. Não consegui dormir ontem à noite". Suas irmãs responderam com frustração enquanto Jenner continuava a explicar que estava pensando em seus filhos, Aire e Stormi, de seu relacionamento com Travis Scott : “Talvez eu esteja sendo dramática, mas sinto que algo não está certo".

O momento culminante veio quando o piloto começou a mover o avião para a decolagem e Kylie insistiu que eles deveriam voltar: “Acho que vou descer”. Por insistência de Kris, a tripulação reorientou o avião para que Kylie pudesse desembarcar. Kris demonstrou compreensão da situação, destacando que “a ansiedade é avassaladora”.

A polêmica familiar se intensificou quando Kim e Kendall questionaram a maneira com que Kylie sempre foi tratada nessas situações. Sobre o incidente, Kim mencionou: “O fato de ela sempre conseguir o que quer é muito irritante ”. Kendall acrescentou sua versão, sugerindo que Kylie estava se aproveitando de sua situação para evitar responsabilidades.