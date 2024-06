Reprodução: Instagram Juliano Floss

O TikToker Juliano Floss surpreendeu os fãs ao revelar o antes e depois de seu corpo. "2 anos depois", escreveu ele na legenda do vídeo em que mostra sua transformação. Agora, o influenciador possui uma estrutura física mais definida.

Nos comentários da publicação, famosos e os seguidores de Floss elogiaram a evolução do loiro. "O pump, papai", disse o cantor Mateus Carrilho em referência à dedicação do jovem influenciador.

"Juliano, que lindo! Seu físico mudou para melhor", avaliou uma internauta. "Você é uma pessoa linda! Segue brilhando e encantado as pessoas!", enalteceu um segundo. "Isso aí, com foco e esforço, pode chegar a qualquer resultado.. Continue assim", parabenizou uma terceira.

Juliano Floss é conhecido pelas danças que realiza na rede social TikTok. O influenciador integrou o elenco da edição de 2024 do quadro "Dança dos Famosos", atração do "Dominão com Huck". O loiro foi eliminado da competição após receber a nota 9,9 da atriz Nathalia Dill.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.