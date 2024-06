Reprodução/Instagram Frank Aguiar passa por nova harmonização facial

Aos 53 anos, Frank Aguiar se submeteu a um novo procedimento estético. O cantor de forró passou por uma nova harmonização facial e exibiu o resultado pelas redes sociais. "Estou com 53 anos e carinha de 33".

No ano passado, Aguiar já havia passado por uma transformação radical, quando passou a tesoura no cabelo comprido, uma de suas marcas registradas.

"Agora eu estou exibido. Trinta anos de cabelo cumprido. Novo ciclo. Estou bonito, parecendo com Brad Pitt", disse ele na ocasião.

Reprodução/Instagram Resultado da harmonização facial de Frank Aguiar

