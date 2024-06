Reprodução/Instagram Jessica Beatriz em viagem pela Itália ao lado de sua mãe, Priscila Beatriz.

Jéssica Beatriz, filha do cantor sertanejo Leonardo, está curtindo seus dias de viagem pela Itália ao lado da mãe, Priscila Beatriz. Cada dia, a dupla compartilha registros em um local diferente, desde o Coliseu, até passeios de trem após umas comprinhas, nesta quinta-feira (27).

No feed, mãe e filha aparecem em Santa Margherita Ligure, uma comuna italiana localizada na região da Ligúria, em Génova. "Minha parceira da vida", escreveu a influenciadora. “Love You, my best friend”, respondeu Priscila nos comentários.

Veja fotos dos passeios da dupla pela Itália:



Jessica Beatriz em viagem pela Itália ao lado de sua mãe, Priscila Beatriz. Reprodução/Instagram