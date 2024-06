Reprodução/Instagram/Globo Ana Maria Braga dá resposta sincera sobre harmonização de Rodrigo Sant'Anna

Nesta quinta-feira (27), Ana Maria Braga recebeu Rodrigo Sant'Anna no Mais Você e foi sincera ao avaliar a harmonização facial dele. O humorista esteve na atração caracterizado como Graça, personagem do filme 'Tô de Graça'.

A transformação do ator já virou assunto nas redes sociais, onde um grupo criticou a mudança e outros defenderam.

"E eu achei que ficou ótima. Quer saber? Porque não são todas as harmonizações que eu vejo e que ficam... Tem umas que ficam distorcidas, a pessoa muda. Você não mudou a feição, continua lindo", disparou a apresentadora.

Além disso, a veterana quis saber da intimidade do artista ao questionar o marido dele, Nelson, sobre o casamento de quase um ano. "Como é que é conviver com esse rapaz aqui?", questionou ela.

"Olha, é uma aventura todo dia. É uma pessoa a cada dia, é um bom humor todo dia, é uma pessoa que não para quieto, atazanado no nível máximo, mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa muito carinhosa, muito amorosa, muito presente. É maravilhoso", garantiu Nelson.

