Oruam , de 23 anos, pediu a mão de sua namorada, Fernanda Valença , também de 23, em casamento em Paris, na França, na madrugada desta terça-feira (25). O rapper surpreendeu Fernanda em frente à icônica Torre Eiffel, ajoelhando-se, abrindo uma caixinha com a aliança e pegando a jovem de surpresa.

"Eu só preciso de você nesse mundo. Pode tirar tudo de mim, menos você. Você quer casar comigo?", escreveu o filho do traficante Marcinho VP na legenda da publicação. "O último romântico", comentou um seguidor. "Que bonitinhos", declarou outro. "Que lindo, Deus os abençoe", acrescentou mais um.

Quem é Fernanda Valença?

Estudante de medicina veterinária, Fernanda conheceu Oruam pelo Instagram. Ele seguiu a loira, que acumula quase 2 milhões de seguidores, e ela o seguiu de volta. Isso levou o cantor a conhecê-la pessoalmente na Baixada Fluminense, onde ela morava. Desde então, os dois não se separaram mais, frequentemente compartilhando fotos juntos nas redes sociais.

Na internet, o casal exibe uma vida de ostentação. Em abril, Fernanda perdeu uma bolsa Louis Vuitton de R$ 50 mil, e para consolá-la, Oruam lhe presenteou com um carro avaliado em R$ 140 mil. Sempre com muitas joias e roupas da moda, Fernanda produz conteúdo de beleza e frequentemente posta fotos de biquíni. Apaixonada por animais, ela também ganhou recentemente do agora noivo um gato Savannah F1 avaliado em R$ 120 mil, resultado do cruzamento entre um gato doméstico e um serval africano. O animal se junta a outro Savannah que o casal já possuía, Mandralex, que é irmão do novo gato.

Polêmica na viagem

Mais cedo, o rapper debochou nas redes sociais sobre uma polêmica envolvendo a polícia de Portugal. Ele xingou e riu da situação: "Vai tomar no c*, vai prender 'nóis' como?", questionou Oruam. O incidente ocorreu no último domingo (23), quando ele alegou que foi impedido por policiais de realizar um show na cidade de Algarve, no sul de Portugal.

"Impedido de fazer meu show pela polícia. Será por que eles me odeiam?", escreveu ele nos Stories do Instagram. O rapper também mostrou que foi abordado por agentes com cães farejadores, mas não forneceu mais detalhes sobre a ação policial.





