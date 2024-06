Reprodução Oprah Winfrey





Oprah Winfrey , aos 70 anos, revelou detalhes sobre sua batalha com o peso e mencionou episódios "dolorosos" vividos na mídia, incluindo a vez que desistiu de uma festa de Natal de Don Johnson por não se sentir bem consigo mesma. No primeiro episódio do podcast The Jamie Kern Lima, na terça-feira (25), Winfrey contou que começou a ganhar peso logo após mostrar "uma carroça cheia de gordura" para ilustrar a quantidade de peso perdida para um episódio de 1988 do The Oprah Winfrey Show.

“Não comi nada sólido por cinco meses inteiros para perder peso com uma dieta líquida. Três dias depois do programa, eu já tinha ganhado dois quilos. Uma semana depois, cinco quilos. Na semana antes do Natal, lembro que Don Johnson deu uma festa e convidou a mim e alguns membros do meu programa, mas eu não fui porque me senti gorda demais para ir”, contou.

“Eu pesava 65 quilos no dia do show e, em uma ou duas semanas, já estava com 71 quilos. E a vergonha voltou", recordou.

Ela também comentou como “fazer piada sobre meu peso virou um esporte nacional por 25 anos” e mencionou o inovador programa de comédia de Keenan Ivory Wayans, In Living Color, como responsável por “um dos momentos mais dolorosos”.

“In Living Color fez uma esquete onde uma mulher comia e ficava cada vez mais gorda até explodir”, lembrou Winfrey sobre a cena em que Kim Wayans a interpretou no cenário de seu talk show.

“Todo o público riu, e aquela mulher era eu. Isso foi amplamente aceito. Carreguei esse peso por tanto tempo que, ao completar 70 anos, decidi que não levaria essa carga para a próxima década. Acabou. Não conheço ninguém que tenha sido julgado mais publicamente pelo seu peso do que eu, e carreguei e suportei essa vergonha”, desabafou.