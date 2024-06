Reprodução/Instagram Emilia e Tamayo Perry





O ator e surfista Tamayo Perry faleceu no último domingo (23) após ser atacado por um tubarão enquanto surfava na Ilha de Oahu, no Havaí. Emilia Perry , bodyboarder, sócia e esposa de Tamayo, quebrou o silêncio sobre a tragédia. Em uma entrevista emocionante ao programa Good Morning America, ela declarou seu amor pelo marido e destacou o legado que ele deixou.

— É como se eu tivesse passado as melhores férias de 25 anos da minha vida com ele. E agora acabou. Agora preciso voltar à realidade — afirmou Emilia, visivelmente emocionada, ao lado do amigo de longa data de Tamayo, Jesse King.

A tragédia repercutiu nas redes sociais, resultando na criação de uma vaquinha online para apoiar a família de Tamayo. Na televisão, Jesse comentou que, embora o mundo conhecesse Tamayo como surfista e ator, aqueles mais próximos o viam principalmente como um "homem de fé". Ele também mencionou que ninguém poderia prever a tragédia daquele dia.

Até a noite de terça-feira (25), a campanha havia arrecadado cerca de US$ 41,6 mil (aproximadamente R$ 223 mil), com uma meta de alcançar US$ 100 mil (R$ 545 mil). O principal objetivo é apoiar a manutenção do legado de Tamayo Perry, conforme descrito por Emilia no site Oahu Surfing Experience.

Quem é Emilia Perry?



Emilia Perry nasceu e cresceu na Austrália Ocidental e se apaixonou pelo surf ainda na infância. Na adolescência, já competia profissionalmente como bodyboarder em eventos internacionais. Aos 18 anos, durante uma competição no Havaí, conheceu Tamayo Perry.

Anos depois, eles se casaram e continuaram a se desenvolver juntos em várias modalidades do esporte, como longboard e bodysurf. O extenso conhecimento adquirido fez com que Emilia atuasse como dublê em filmes como 'Soul Surfer - Coragem de Viver' (2011) e 'Battleship' (2012), além de séries como 'Lost' (2004-2010) e 'Hawaii Five-0' (2010), realizando acrobacias e interpretando sereias.

Juntos, Tamayo e Emilia fundaram a Oahu Surfing Experience (OSE), uma empresa dedicada a oferecer aulas de surf de forma individual e divertida para surfistas de todos os níveis. Reconhecida como uma das principais escolas de surf do Havaí, a OSE opera no North Shore, monitorando diariamente as condições das ondas e previsões climáticas.

Além de sua carreira no surf, Emilia também trabalhou como salva-vidas para o Honolulu Ocean Safety e se tornou uma figura respeitada tanto na comunidade havaiana quanto no cenário internacional do surf.