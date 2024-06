Reprodução/Instagram Filha de Simony posta fotos românticas com a namorada e se declara

A filha caçula de Simony não perde a oportunidade de se declarar para a namorada desde que assumiu o relacionamento nas redes sociais. A jovem de 17 anos é fruto do antigo relacionamento da cantora com o ex-jogador Diego Souza.

No perfil do Instagram, Pyetra Benelli compartilhou uma sequência de fotos românticas ao lado de Bianca e se declarou.

"Me peguei pensando no tanto que eu te amo e no tanto que eu amo viver minha vida ao teu lado, compartilhando momentos, trajetos e histórias interligadas, hoje eu me peguei chorando pelo fato de te amar com tudo de mim e por amar cada centímetro seu, por ter querer cada dia mais", começou ela.

O textão ainda seguiu: "Bianca, te amar é um mérito e sou apaixonada por você, e não tem nada que me traz tanta alegria que nossa história, obrigada por me proporcionar momentos extraordinários, por saber lidar, amar e cuidar como ninguém nunca cuidou".

Pyetra comentou que as duas estão juntas há oito meses, mas namorando oficialmente, apenas 2. "Pra você guardei todos os bons sentimentos e boas intenções, espero viver ao seu lado até que o último de alma permaneça em meu corpo, você é quem da vida a ela. Que eu possa te encontrar nas próximas existências, tenho certeza que a próxima eu, também ira se apaixonar pelo próxima 0,4 mil você. Amo cada detalhe da sua existência, obrigada por estar aqui", concluiu.

