A atriz, roteirista e produtora Mindy Kaling, de 45 anos, surpreendeu seus fãs ao anunciar que havia ficado grávida e, em fevereiro, deu à luz seu terceiro filho.

Conhecida por interpretar Kelly na comédia The Office, Mindy manteve sua terceira gestação em segredo.

"No final de fevereiro, dei à luz minha filha Anne. Ela é o melhor presente de aniversário que eu poderia imaginar. Quando as coisas estão difíceis, sempre recorro ao cinismo. Os meus três filhos são uma grande lembrança da pura alegria na minha vida. Tenho tanta sorte por viver num lugar onde poderia fazer isto sozinho, conforme meu próprio tempo. Obrigada por todos os parabéns!", escreveu ela em seu Instagram, na segunda-feira (24).

No post, Mindy compartilhou fotos dos dois filhos mais velhos ao lado da caçula, além de uma imagem no hospital com Katherine, de 6 anos, e Spencer, de 3, e outra em seu closet exibindo a barriga da terceira gravidez.