Reprodução Marido de Cleo Pires sofre traumatismo craniano após cair de skate

Leandro D'Lucca, marido da atriz Cleo Pires, recebeu alta nesta terça-feira (25), depois de passar mais de uma semana internado. O influenciador bateu a cabeça no momento em que andava de skate com o filho e, por isso, teve um traumatismo craniano.

"Salve, salve galera. Passando pra dar boas notícias. Acabei de fazer uma tomografia e tive alta. Queria agradecer ao Hospital Samaritano pela parceria, hospitalidade, enfermeiras, enfermeiros e médicos, foram todos exepcionais. Tamo junto!", postou ele no stories do Instagram.

Cleo Pires também comentou um pouco sobre a alta de D'Lucca e contou que estava em uma clínica para realizar uma reposição de ferro, mas precisou interromper o procedimento para buscar o marido.



"Tô esperando pra ver a sacola de ferro, mas não sei se vou conseguir tomar hoje porque meu marido teve alta, graças a Deus. Tem rodízio do carro e eu preciso pegar ele no hospital", comentou Cleo Pires.

"Meu amor teve alta. Graças a Deus", comemorou ela ao lado do marido. "12 dias depois. Foram 12 dias de hospital. A gente quer agradecer ao Hospital Samaritano, porque a equipe do hospital foi incrível com a gente em todos os quesitos", finalizou Cleo.

