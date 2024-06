Reprodução/YouTube/Instagram Maria Clara Gueiros detalha casamento em casas separadas

Maria Clara Gueiros detalhou o casamento com o artista plástico Edgar Duvivier. Os dois estão juntos há 14 anos e moram em casas separadas.

A atriz explicou que o trabalho do marido, com música e esculturas, são um ponto importante para cada um ter o próprio espaço.

"A minha casa é o QG, é o ponto da noite. Do jantar, das séries. Mas o Edgar toca saxofone e faz escultura. E eu moro num prédio. Ele estuda sax todo dia e precisa de um pé direito gigante para fazer as esculturas dele. O que eu digo é assim: 'A gente está junto no horário nobre e, no horário comercial, ele está na casa dele trabalhando", disse ela no programa Otalab.

Apesar da situação, a artista destacou que o casal dorme junto todas as noites. "Ele é muito romântico, sem ser um clichê do romântico. Compra um pãozinho e um queijinho no supermercado da esquina, a gente abre um vinho, bota uma música na Alexa e comemora, e brinda, sabe? É o máximo", elogiou.

Maria Clara também relembrou o início do relacionamento, em 2010, quando trabalhou com o filho de Edgar, o humorista e ator Gregório Duvivier. "Foi tão bonitinho, porque o Greg tinha 18 anos na época que a gente começou a sair. Mas assim, a gente ficou seis anos de vai e volta. E aí, de 2010 pra cá, a gente está num voo de cruzeiro", comentou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp