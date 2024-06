Reprodução/Instagram Ana Maria e Jojo Todynho





Ana Maria Braga se divertiu com a reação de Jojo Todynho ao ver estátuas de homens nus no Museu do Louvre, em Paris. A cantora, que está na cidade para a Semana de Moda, expressou sinceramente suas impressões e se mostrou decepcionada ao ver a Mona Lisa, de Leonardo Da Vinci.

Quem detalhou o passeio de Jojo pelo Louvre foi Tati Machado, especialista em notícias sobre celebridades:

"A Jojo foi convidada para a famosa Semana de Moda de Paris. (...) Ela decidiu fazer um tour cultural no Museu do Louvre e lá, não gostou das proporções de algumas estátuas. Além disso, ficou impressionada com a quantidade de pessoas que tiveram a mesma ideia que ela: visitar o quadro da Mona Lisa", relatou Tati.

No vídeo publicado por Jojo nas redes sociais, ela comenta que os órgãos genitais das esculturas "são uma coisa chocante" e que "é impossível falar com a Mona Lisa". Ana Maria imitou Jojo ao comentar sobre as partes íntimas das estátuas e fez uma brincadeira sobre o quadro de Da Vinci.

"Falar com a Mona Lisa é difícil mesmo, se ela conseguir...", brincou Ana Maria, destacando a dificuldade de se aproximar do quadro nos dias de muita movimentação no museu.