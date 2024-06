Reprodução: Instagram Jeremy Renner

Jeremy Renner relembrou para a revista Men's Health o acidente trágico que sofreu no início de 2023. Na época, o ator foi esmagado por um snowcat, uma máquina de limpar neve. O artista, que quase morreu, chegou a passar 12 dias na UTI e ficou mais de um mês internado.

O acidente causou ferimentos em diversas partes do corpo de Jeremy Renner: o artista quebrou 38 ossos. Dentre deles, o ator quebrou as costelas, os tornozelos, os joelhos, a pélvis, o rostos e as mãos. Além disso, ele também quase perdeu a perna.

Ele [o snowcat] ondula, porque há quatro seções de pneus com faixas de metal - ele puxa como um tanque. Lembro-me de cada ondulação", revelou o ator. "Lembro da minha cabeça bater na coisa [uma parte da máquina] e ela simplesmente me pressionar – é exatamente como você acha que seria. Um objeto imóvel e uma força esmagadora, e algo tem que ceder. Mas graças a Deus meu crânio não cedeu totalmente", detalhou.

"E então continuou. Ondulando, ondulando, ondulando, ondulando. A maçã do rosto quebrou, a órbita ocular quebrou e, depois do esmagamento, de ser atropelado pela máquina, meu olho ficou saliente. Eu podia ver meu globo ocular esquerdo com meu globo ocular direito. Eu estava gritando para respirar", comentou ele.



"Não houve respiração acontecendo. É difícil usar os músculos do estômago quando você tem 14 costelas quebradas e um pulmão estourado", explicou Renner. "Eu não sabia disso naquele momento – eu só precisava tomar ar. Eu estava revisando a lista de partes do meu corpo, descobrindo o que estava acontecendo. Os primeiros cinco minutos foram sobre como vou respirar. Comecei a ficar muito cansado, 'minha frequência cardíaca está diminuindo, diminuindo, diminuindo'. E foi só essa respiração exaustiva por 45 minutos", especificou ele.

"Mas com a exaustão houve quase paz. Os paramédicos chegaram e eu pensei, tenho que entregar meu corpo a eles, porque estou ferrado. Eu não estou me levantando. Não são apenas cólicas. Não vou voltar pela calçada para ver minha família", desabafou o artista.

Após ser socorrido, Jeremy Renner passou por inúmeras cirurgias. Sobre o momento no hospital, o ator falou um pouco mais sobre o pós operatório. "Tomar banho, ir ao banheiro – tudo foi um desastre. Eles te dão remédio para você não ir ao banheiro, aí você fica com prisão de ventre. E você faz xixi em uma jarra. Foi terrível. É quando você sabe que as coisas não estão indo bem – você está fazendo xixi em uma jarra de plástico", revelou.

“Levava 17 minutos para sair da cama. Às vezes eu ficava feliz em sentar e me sentar em uma cadeira e me mover um pouco. Mas um banho – tudo demorava meio dia. Eu não conseguia molhar as coisas. Seu cabelo fica super oleoso e nojento e você fede, mas eu tinha todos esses grampos que não conseguia molhar e não correria o risco de infecção. Então tomei banhos de esponja", explicou, sobre a dificuldade de fazer sua higiene pessoal após as cirurgias, com placas e pinos pelo corpo", acrescentou ele.

O ator, então, avaliou a melhora do seu quadro depois de quase um ano e meio do acidente. "Tenho que melhorar em relação do que estava hoje. Isso é tudo que importa. Não estou estabelecendo um padrão alto aqui", considerou ele ao contar sobre o seu mantra durante o tempo no hospital. "A única coisa que podemos controlar em nossas vidas é a nossa perspectiva", concluiu Jeremy Renner.

