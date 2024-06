Reprodução/Instagram Filha de Alessandra Ambrosio pede doações para ajudar tia com câncer

A filha de Alessandra Ambrosio pediu por doações aos seguidores para ajudar a tia, Gabriela Da Luz, que está passando por dificuldades em meio ao tratamento do câncer de mama.

Anja Ambrosio compartilhou a vakinha online para aqueles que puderem contribuir ajudem a parente, que é mãe solo de duas meninas.

"Pessoal, apoiem minha maravilhosa tia Gabi na batalha dela contra o câncer de mama, doando no link, que você podem encontrar também na minha bio do Instagram. Vocês podem contribuir apenas compartilhando, ajudem como puder", escreveu ela na legenda.

De acordo com a página da vakinha, Gabriela é brasileira e foi diagnosticada com um câncer de mama no estágio três, um dos mais agressivos. Ela precisa fazer exames para que analisem se a doença não se alastrará em outras partes do corpo.

A tia de Anja está sem trabalhar devido à doença e isso atrapalhou na renda familiar.

"Gabi é uma inspiração e mostra uma verdadeira compaixão não apenas pelo amigo, como também por todos os seres vivos. Ela é uma das pessoas mais amáveis, carinhosas, honestas, verdadeiras e engraçadas que você irá conhecer. Gabi está sempre animando todos e traz brilho para todo lugar que vai. Ela é alguém que colocar as necessidades dos outros à frente das dela", diz a página.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp