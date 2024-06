Reprodução Anitta

A cantora Anitta revelou, na última segunda (24), que reza por uma hater após ser criticada por ela inúmeras vezes. Você não sabe, mas, sempre que lembro, rezo por você. Deus vai iluminar sua vida. Temos anjos da guarda prontos a todo momento para nos dar a mão e ajudar a gente a subir essa grande escada da vida. Quando estamos prontos, toda a escuridão vira luz. No seu tempo", escreveu ela no X, antigo Twitter, para um perfil com o @natiette.

Nos comentários da publicação, os fãs da cantora se frustraram por Anitta não processar o hater, mas sim rebater as críticas com orações. "Esperávamos: processo por difamação. Recebemos: jejum e oração", disse um fã clube da carioca.

@natiette você não sabe. Mas sempre que lembro rezo por você. 🙏🏽 Deus vai iluminar sua vida. Temos anjos da guarda prontos a todo momento pra nos dar a mão e ajudar a gente a subir essa grande escada da vida. Quando estamos prontos, toda a escuridão vira luz. No seu tempo. ❤️ — Anitta (@Anitta) June 25, 2024

A artista, então, respondeu: "Processo não funciona como vocês pensam. Está tudo bem, mesmo. Minha carreira segue há 14 anos exatamente como eu queria e que sempre sonhei. A única que tem o poder de acabar com a minha carreira sou eu mesma e Deus"

"Quando você atravessa uma ponte, olhar para baixo só te faz desequilibrar, perder foco e tempo. Olhem para frente sempre, para o alto e avante. Amo vocês, vou 'mimir'", concluiu ela.

Um outro seguidor da cantora discordou da postura de Anitta. "Mana, pelo amor de Deus, né? Mais fácil você falar com seu advogado e fazer esse [perfil] sumir da internet", opinou o usuário.

Após o desabafo do fã, Anitta o rebateu e falou um pouco mais sobre a relação de ódio que a conta anônima possui com o seu trabalho. "O dinheiro que se gasta numa bobeira dessas [processo] que não muda nada na nossa vida, serviria pra me pagar uma viagem gostosa. Prefiro rezar pra que essa energia se transmute. Rezo não só pro dono do perfil mas também pras pessoas que o estimulam", avaliou ela.

O dinheiro que se gasta numa bobeira dessas que não muda nada na nossa vida, serviria pra me pagar uma viagem gostosa. Prefiro rezar pra que essa energia se transmute. Rezo não só pro dono do perfil mas também pras pessoas que o estimulam. — Anitta (@Anitta) June 25, 2024









