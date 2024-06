Reprodução/Instagram Anitta compra jatinho de R$40 milhões: 'Uso quando estou no Brasil'

Anitta contou que comprou um jatinho particular para viagens feitas pelo Brasil. A cantora desembolsou R$40 milhões e detalhou a compra no programa The Juanpis Live Show.

Em conversa com o apresentador colombiano, Juanpis González Pombo, a artista usa o veículo apenas no país natal. "Tenho um avião no Brasil, mas aqui não".

"É um avião de oito pessoas, então não dá para fazer voos muito longos, precisa fazer escala e eu não gosto. Não tenho paciência para parar", explicou ela.

Na sequência, Anitta explicou que não gosta da ponte aérea. "Não gosto de voar muito e usar o jatinho o tempo todo, por isso o uso quando estou no Brasil", completou.

De acordo com os fãs, a cantora teria comprado um Gulfstream G100, modelo de avião no qual ela é vista frequentemente em fotos nas redes sociais e que, em 2019, foi avaliado em R$ 40 milhões. Ele tem capacidade para até 8 pessoas e faz viagens sem paradas de até 4.000km.

