Reprodução Marido de ex-BBB Aline Wirley detona o reality da Globo: 'Um horror'

O ator Igor Rickli chamou atenção nesta segunda-feira (24) após viralizar um fala em que ele detona o Big Brother Brasil, reality em que a esposa Aline Wirley foi finalista. Em entrevista Sem Censura (TV Brasil), o artista relembrou o drama que viveu na época do confinamento da mulher, em 2023.



Durante o programa apresentado por Cissa Guimarães, Igor Rickli se manifestou sobre a onde de cancelamento que Aline Wirley foi alvo.

"Aline é uma mulher que lutou a vida inteira, trabalhou, fez de tudo, veio do interior de Cachoeira Paulista, passou por diversas situações. De repente, as pessoas pegam um recorte da vida e usam daquilo, e quando você vê está o nome do meu filho entrando em ameaça de morte", relembrou.

Na época, o ator chegou a envolver as autoridades contra os casos de ameaça e racismo. "A internet não tem limites e ela veta, é doentio. Eu senti o impacto, mas, graças a Deus, eu sou um homem muito conectado com a fé e com a energia", apontou, afirmando ter 'blindado' a energia da família.

"Falei: 'Com a minha família ninguém mexe'. Quando mexeram no nome do meu filho, não vou ficar quieto, não. Eu entendi que é uma grande loucura. É um coliseu, é um negócio logo que surgiu, esse cancelamento e que não tem muito critério", refletiu, dizendo que as pessoas sentem prazer em destruir a imagem do outro.

Sobre o reality em si, Igor Rickli não escondeu que é contra a dinâmica. "Eu não acho nada saudável, sinceramente, quando me perguntam de Big Brother. Me dá logo um ziriguidum. Acho um horror, sinceramente. Às vezes é bom, mas geralmente é quase um desserviço à sociedade. Mas tudo bem, vamos em frente, aprendendo algumas coisas importantes", ponderou.

A declaração foi feita ao lado de Aline Wirley, que se manteve quieta durante a avaliação do marido. O casal está junto há 13 anos e é pai de Antônio, Fátima e Will.

