O ator Thomas Guiry, conhecido por estrelar e interpretar Scotty Smalls no filme “The Sandlot (Se ficar o bicho morde)”, de 1993, foi preso no início deste mês em um episódio bizarro no qual ele atirou um haltere no para-brisa do jipe de seu vizinho.

Imagens de vigilância mostram o artista, de 43 anos, sem camisa atacando o carro de seu vizinho em Myrtle Beach, Carolina do Sul (EUA).

O peso criou um grande amassado no vidro antes de rolar para fora do capô do veículo. Após a ação, Guiry caminhou normalmente pelo quintal do vizinho e atravessou a rua até sua casa como se nada tivesse acontecido.

As autoridades afirmaram que o dono do jipe gritou para Guiry que sua janela havia sido “quebrada”. O ator respondeu: “Isso é uma merda, cara, vou pagar de volta, sinto muito, vou pagar você de volta”, de acordo com o canal local WMBF.

Em imagens de segurança fornecidas pela câmera da campainha do vizinho, Guiry parece se aproximar da porta da frente do carro segurando uma faca. Os policiais foram chamados e, quando chegaram, encontraram o ator parado no meio da estrada perguntando ao vizinho sobre a segurança de sua esposa. Ele admitiu aos policiais que inspecionaram o local que causou os danos, de acordo com o boletim de ocorrência.

Ele foi autuado sob a acusação de agressão de terceiro grau, agressão e danos maliciosos a bens pessoais. O ator também foi levado ao Centro de Detenção J. Reuben Long em 2 de junho e liberado no dia seguinte sob fiança de US$ 1.000.

O incidente não foi o primeiro desentendimento de Guiry com a lei. Em 2013, enquanto morava em Hamilton, Nova Jersey, ele foi preso por agressão e lesão corporal a um funcionário público ao dar uma cabeçada em um policial em uma briga no Aeroporto Intercontinental Bush, em Houston.

Guiry apareceu em vários filmes, incluindo “Black Hawk Down” e “Mystic River”, mas é mais lembrado por seu papel principal em “The Sandlot” quando tinha 11 anos.



