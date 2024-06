Reprodução/Instagram Viih Tube e Eliezer





A influenciadora Viih Tube, de 23 anos, dividiu com os seguidores sua intimidade com o marido, o ex-BBB Eliezer. Grávida de cinco meses do segundo filho, a famosa revelou que foi proibida de ter relações sexuais, inclusive as "preliminares".

Nas redes sociais, a ex-BBB explicou que a proibição médica se deu por conta do descolamento da placenta na gestação de Ravi.

"Eu não estou podendo ter nenhum tipo de relação sexual. E não é só relação sexual, tipo penetração. Eu não posso fazer preliminar, não posso fazer nada", revelou Viih Tube.

E continuou: "Não posso nem chegar perto [do Eliezer] que meu útero contrai. Eu sinto vontade e meu útero já contrai".

Viih Tube lamenta falta de sexo na gravidez - Parte 1 pic.twitter.com/B0JveGBicO — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) June 23, 2024





Em seguida, ela deu mais detalhes da orientação médica. "Por conta do descolamento da placenta, meu médico não quer que meu útero contraia, entre em contrações, porque não é bom. Eu ainda estou com descolamento", explicou.

A influeciadora, que já é mãe de Lua, de um ano, fruto do casamento com Eliezer, disse que se a orientação tivesse acontecido na gravidez da primogênita, isso não teria sido um grande problema.

"Na gravidez da Lua teria sido mais fácil, porque eu não sentia tanto os hormônios assim. Sentia muito cansaço, era um sono desigual, e senti isso por muito tempo na gravidez", relembrou.

