Reprodução/X Tom Cruise, Ashton Kutcher e Mila Kunis são flagrados no show de Taylor Swift





A "The Eras Tour", de Taylor Swift, reuniu alguns dos maiores nomes de Hollywood no show da artista norte-americana na noite do último sábado (22), em Londres, na Inglaterra.

Na ocasião, três astros do cinema foram flagrados curtindo o evento: Tom Cruise, Ashton Kutcher e Mila Kunis.

O trio surgiu cantando e dançando a música "Shake it Off", ao lado do namorado da artista, o jogador de futebol americano Travis Kelce.

O vídeo foi registrado e compartilhado na rede social de Travis. "Esse vídeo é icônico. Ashton, Mila, Tom Cruise, Ross e Travis dançando 'Shake it Off'", escreveu o jogador.

Assista

Alô, swifities, o fandom ganhou oficialmente mais um membro: Tom Cruise! O astro de Hollywood foi visto, na noite deste sábado (22), no segundo show de Taylor Swift da #TheErasTour em Londres, na Inglaterra. E a curtição rolou solta, porque ele não estava sozinho! Ashton Kutcher,… pic.twitter.com/qANnian5b3 — Hugo Gloss (@HugoGloss) June 23, 2024





Namorado de Taylor Swift curte show em Londres

O astro da NFL Travis Kelce foi visto curtindo o show de Taylor Swift, sua namorada, na noite de sexta-feira, (21), em Londres, na Inglaterra. O jogador de futebol americano foi filmado cantando ao som de Lover, diretamente da plateia VIP.

O vídeo foi publicado no Instagram pela fotógrafa María Martín, em que está cantando o hit de sucesso mais romântico do álbum. "Esse vídeo foi filmado e se tornou viral em todos os lugares. Eu, literalmente, estarei em todos os noticiários internacionais", brincou a cinegrafista na legenda da gravação.

Além do amado, Taylor Swift contou com a presença do Príncipe William e os filhos George e Charlotte. Os membros da realeza foram até o camarim da cantora e posaram para foto. O irmão de William, Harry comemorou seu aniversário no show e dançou o hit "Shake It Off".