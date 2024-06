Reprodução/Instagram Vendedor de morango faz sucesso em plataforma de conteúdo adulto

O vendedor de morango que chamou a atenção por vender os produtos sem camisa e ganhou um espaço no Mais Você, agora, faz sucesso em plataforma de conteúdo adulto.

No Instagram, Yuri Silva acumula mais de 61 mil seguidores e ele aproveita para divulgar o perfil +18.

A assinatura de Yuri custa R$49,90 mensal e já conta com quase 15 publicações.

Antes de vender frutas e legumes em mercados e transportes públicos, o carioca foi goleiro profissional em clubes como América, Tocantins e Nova Cidade Rio de Janeiro.

