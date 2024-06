Reprodução Amanda Kimberly terá decoração em ouro na maternidade

A modelo Amanda Kimberly, que está grávida da suposta filha de Neymar Jr., mostrou detalhes da decoração da maternidade nesta sexta-feira (21). Através do Instagram, ela revelou que as peças para receber os convidados são de cristal, com as bordas pintadas com ouro.



O nascimento de Helena está chegando e com isso Kimberlly Amanda já está organizando os detalhes do quarto da maternidade para receber visitas. O kit escolhido por ela conta com bandejas, castiçais, suporte para lembrancinhas e vasos. O jogo foi desenvolvido pela artista Georgia Naves, especialista em porcelanas.

"Para a recepção da maternidade da Helena... vidro totalmente pintado a mão com tinta e técnicas de alta temperatura", descreveu a profissional no Instagram.

Em maio, a irmã de Neymar, Rafaella Santos, presenteou a modelo com um quadro para a chegada da suposta sobrinha. "Rafaella, obrigada por tudo", escreveu a modelo nos stories do Instagram.

A influenciadora presenteou a gestante com um quadro escrito "Helena", nome da bebê esperada por Amanda. Abaixo do nome, há uma mensagem que diz: "Filha, você é a mais linda história que Deus escreveu em nossas vidas". Vale ressaltar que o jogador Neymar Jr. espera o nascimento da criança para confirmar a paternidade.