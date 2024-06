Reprodução/Instagram Marcos Mion passa aniversário com a família em hotel de R$40 mil

Marcos Mion escolheu passar o aniversário de 45 anos com a família em um hotel luxuoso em São Paulo. O apresentador do Caldeirão exibiu a instalação nas redes sociais e se surpreendeu.

A diária de R$40 mil do Palácio Tangará oferece a Suíte Royal, com 279 m², oferece vista panorâmica para o parque.

A suíte da família conta com diversos quartos, banheiros, sala de estar, sala de TV, closets, cozinha, lareira e banheira.

"Vou abrir uma intimidade que nem sempre tenho o hábito de fazer: uns dias foram meio complicados para mim. Não foram dias fáceis, então eu estava numa onda meio de não comemorar meu aniversário, e eu sou o cara que luta e briga para todo mundo comemorar aniversário…", disse ele nos Stories do Instagram.

O apresentador explicou que é costume da família passar os aniversários em hotéis. "Mas eu não vou entrar nos detalhes, depois vou acabar dividindo isso com vocês, mas não importa agora, são coisas minhas que me deixaram meio para baixo nos últimos dois dias, então estava na onda de não comemorar. Aí, deu um estalo, eu falei: não, eu tenho que comemorar. Poxa, eu sou o maior defensor de aniversários".

"Então, eu puxei da cartola um clássico da família Mion, que é passar o dia do aniversário no hotel. Ah, a gente gosta muito do Tangará, que é um hotel aqui em São Paulo, o Palácio Tangará. A gente fez a festa da Donatella de 15 anos aqui, é um lugar que a gente gosta muito, eu e as pessoas. Às vezes, a gente vem passar o final de semana, a gente tem uma relação muito gostosa com o hotel. Enfim, é superbem recebido, o serviço aqui é incrível", concluiu.

