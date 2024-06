Reprodução/Instagram Felipe Neto publica fotos dentro de caixão

Felipe Neto surpreendeu os seguidores ao compartilhar fotos dentro de um caixão nesta sexta-feira (21). A publicação foi uma forma de homenagear o célebre escritor brasileiro Machado de Assis, autor de obras como “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, que completaria 185 anos de idade na presente data.

As fotos foram registradas no perfil que o YouTuber criou para seu clube do livro no Instagram. Ele aparece dentro de um caixão de verdade e segura o famoso livro nas mãos.

“Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas”, escreveu na legenda, fazendo referência ao começo da obra.

“Como é possível que um dos romances mais modernos e surpreendentemente vanguardista que já li (Memórias Póstumas de Brás Cubas) tenha sido publicado em 1881? Machado tem um lugar cativo nos meus autores favoritos! Sua obra é atemporal. Foi um escritor à frente de seu tempo e sua genialidade reverbera até os dias de hoje”, continuou Felipe Neto.

“Neto de escravizados, nascido na pobreza carioca, Machado era autodidata. Começou a publicar poemas na adolescência e não ficou só nesse gênero: produziu críticas teatrais, colunas de jornais, contos. Mais tarde, foi fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. E hoje celebramos 185 anos de existência dessa entidade”.

Ele concluiu: “Você já leu Machado de Assis? Qual seu livro favorito do autor?”.



