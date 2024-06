Reprodução/Instagram Ex-A Fazenda Jaquelline Grohalski diz que foi desprezada por goleiro da Seleção

A campeã de A Fazenda 15, Jaquelline Grohalski, publicou um desabafo nas redes sociais nesta sexta-feira (21) e disse ter sido desprezada por um goleiro da seleção brasileira.

O episódio aconteceu no São João de Caruaru, em Pernambuco. Ela está gravando reportagens durante a festa, que é uma das mais populares do Nordeste.

“Sabe o que me deixa triste como pessoa, na verdade como mulher? Presenciar uma mulher diminuindo a outra. Hoje vivi uma situação muito triste e desconfortável. Esperei meus colegas entrevistarem um goleiro da seleção brasileira e, quando chegou a minha vez, fui desprezada. Achei muito desagradável da parte da equipe do jogador, mas depois percebi que era sua esposa”, escreveu no X, antigo Twitter.

“Saí de casa para trabalhar, não para procurar problemas, muito menos macho. Mulheres nunca devem diminuir umas às outras para se sentirem melhores. Respeito é fundamental, e todos devemos praticá-lo com o próximo”, seguiu ela.

“Dói tanto sair de casa para trabalhar e ser humilhada e maltratada por outra mulher! Como dói, especialmente eu, que sempre luto pelos direitos de igualdade na sociedade!”.

Jaquelline, no entanto, não revelou a identidade do jogador.



