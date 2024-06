Reprodução/Instagram Lucas Guimarães fica desconfortável com Blogueirinha

A apresentadora Blogueirinha participou do podcast "PodCats" nesta quarta-feira (19), e sua participação gerou grande repercussão. No programa comandado por Camila Loures e Lucas Guimarães, a convidada fez diversas brincadeiras que deixaram o marido de Carlinhos Maia visivelmente desconfortável. Internautas rapidamente captaram os momentos mais polêmicos e os compartilharam nas redes sociais.

Blogueirinha é conhecida pelo seu estilo irônico e sarcástico, e, como esperado, ela não poupou os anfitriões com seu humor característico. Lucas Guimarães, em especial, foi o alvo principal das provocações da influenciadora, que parecia saber exatamente como "provocar" o apresentador. Em um momento da entrevista, Blogueirinha afirmou que alguns convidados não aceitam brincadeiras, mas evitou citar nomes.

Quando Lucas tentou comentar que assistia ao programa de Blogueirinha, ela o interrompeu repetidamente: "Deixa eu terminar. Não, mas é que ela acabou de perguntar. Acabou!". A insistência em manter a palavra deixou Lucas rindo, mas com um desconforto visível.

Em outro ponto da conversa, discutindo sobre patrocínios, Guimarães mencionou que esses só eram interessantes se ocorressem de forma natural. “Como a Bianca [Andrade], por exemplo, ela não quis deixar muito orgânico, né?”, comentou Lucas. Blogueirinha, em um tom mais assertivo, questionou: “Você não achou que a Bianca deixou orgânico?”. Lucas recuou e disse que achou natural, mas Blogueirinha insistiu, oferecendo a ele espaço para críticas, o que deixou Guimarães constrangido.

Finalmente, quando Lucas perguntou se Blogueirinha tinha o sonho de entrevistar alguém, ela respondeu seriamente que não. Enquanto ele ria e mexia no celular, ela aproveitou para alfinetá-lo: “O que foi, Lucas? Mexendo no celular? Que coisa feia”. Guimarães, visivelmente sem graça, respondeu que ela deveria focar mais na entrevista, pois estava muito concentrada nele. A interação terminou com Blogueirinha mantendo seu objetivo de deixar o marido de Carlinhos Maia desconfortável.