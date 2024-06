TV Globo / Renato Rocha Miranda Íris Bruzzi, de Belíssima, se muda para o Retiro dos Artistas

Nesta quinta-feira (20), o Retiro dos Artistas anunciou a chegada da atriz Íris Bruzzi no local. A artista, de 89 anos, interpretou a personagem Guida Guevara na novela "Belíssima".

O local fica localizado em Jacarepaguá, na Zona Oeste, e é casa de diversas celebridades que contribuíram para a arte no Brasil.

De acordo com Cida Cabral, administradora do Retiro, a atriz está bem e tratando um princípio de Alzheimer. "Ela chegou hoje para gente. Fisicamente ela está bem, psicologicamente, ela está com um princípio de Alzheimer, em processo de tratamento. Mas, no geral, está bem, dialoga, conversa, lembra de tudo", informou.

Com uma cuidadora, Íris ocupa a casa 9 do Retiro, que conta com decoração especial com fotos da carreira mostrando a trajetória profissional da artista.

"Ela está adorando. Chegou aqui, lembrou das várias vezes que esteve aqui. Ela já era uma frequentadora daqui, vinha muito visitar o nosso brechó", completou Cida.

Vale lembrar que Íris Bruzzi atuou na Globo em "Belíssima", "Pecado capital", "Selva de pedra" e "Vale tudo", e na Record em "Máscaras", 'Pecado mortal", 'Balacobaco" e "Ribeirão do tempo". O último trabalho na televisão foi em uma participação no sitcom "Treme treme", do Multishow, em 2020.





