Reprodução/Instagram Grazi Massafera na formatura da filha





Grazi Massafera marcou presença na formatura da filha Sofia , de 12 anos, fruto de seu relacionamento com Cauã Reymond . Orgulhosa, a atriz publicou algumas fotos nas redes sociais nesta quarta-feira (19). O pai, por outro lado, não pôde comparecer devido a uma viagem à Itália, onde acompanha a Semana de Moda masculina de Milão.

Para a ocasião, Grazi optou por um vestido longo verde e fez uma selfie no espelho antes de sair de casa. Ela também compartilhou um bilhete especial que a filha recebeu na data comemorativa. "Sofia, felicidades por sua formatura! Um abraço com muito carinho, AC", dizia a mensagem, escrita em um papel roxo.

Sofia, filha dos atores, estuda em uma escola que segue o sistema de ensino americano e se formou no Grade 5, equivalente ao Ensino Fundamental I no Brasil. Agora, ela avançará para a Middle School, correspondente ao sétimo ano do Ensino Fundamental.

É importante lembrar que Cauã e Grazi foram casados de 2007 a 2013, e Sofia é a única filha do casal. Recentemente, a atriz relembrou um ensaio fotográfico, nua e de biquíni, feito durante a gravidez. "Eu e o amor da minha vida todinha", escreveu emocionada.