A atriz Mel Fronckowiak postou fotos do chá de fralda surpresa que ela ganhou nesta quinta-feira (20). A artista está grávida do seu segundo filho, um menino, com Rodrigo Santoro. Os dois são pais de Nina, de 6 anos.

"No meio de tanta correria e sobrecarga, a vida surpreende a gente com momentos felizes que nunca mais sairão da memória. Ontem eu pude viver um deles.

As mães da série da minha filha fizeram um chá de fralda surpresa pra mim (até a minha mãe participou e eu nem desconfiei!)", iniciou ela no texto que fez para comemorar a surpresa que recebeu.

"Vivemos um encontro de coragem, de afeto, de solidariedade e de muitas risadas também. Mulheres que se fortalecem juntas no atravessamento da vida e nos desafios da maternidade. Não tem como ser mais especial", detalhou ela.

Atriz já possui uma filha com Rodrigo Santoro Reprodução: Instagram Mel Fronckowiak e a mãe Reprodução: Instagram Bolo do chá de fraldas da atriz Mel Fronckowiak Reprodução: Instagram Mel Fronckowiak, família e amigos Reprodução: Instagram

"Em um determinado momento, uma das minhas amigas me fez refletir sobre algo importante: às vezes, por conta da vida corrida e das burocracias que precisamos resolver, os momentos da segunda maternidade não são tão celebrados como os da primeira. E eu saí dessa noite ainda mais disposta a viver cada detalhe dessa jornada, observando cuidadosamente a barriga que cresce e aponta na direção de uma vida nova, pra todos nós", expressou.

"Obrigada, meninas, amigas que a maternidade me deu, por me fazerem sentir tão amada e especial", finalizou Mel Fronckowiak.

