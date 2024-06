Reprodução/Instagram Filha de Justus e Ticiane mostra quarto luxuoso na fazenda do pai

Rafaella Justus abriu as portas da fazenda do pai, Roberto Justus, para mostrar o quarto luxuoso na casa, localizada em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

Em vídeo, a adolescente de 14 anos exibiu os detalhes do cômodo e contou que o seu local favorito é a penteadeira.

O quarto conta com uma cama de casal, carpete, closet, penteadeira e balanço.

"Bem-vindos ao meu quarto na fazenda. Meu canto favorito no meu quarto é a penteadeira. Olha que demais: aqui tem os porta pincéis", explicou.

Rafaella é filha de empresário Roberto Justus com a apresentadora Ticiane Pinheiro.

Veja as fotos do quarto de Rafa Justus:

A fazenda de Roberto Justus fica localizada em Porto Feliz, no interior de São Paulo Reprodução/Instagram O quarto conta com uma cama de casal, carpete, closet, penteadeira e balanço Reprodução/Instagram Rafa Justus exibiu o local preferido no cômodo Reprodução/Instagram A adolescente de 14 anos exibiu os detalhes do cômodo e contou que o seu local favorito é a panteadeira Reprodução/Instagram Filha de Justus e Ticiane mostra quarto luxuoso na fazenda do pai Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp