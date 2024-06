Reprodução: Instagram Apresentadora viajou para o país recentemente

A apresentadora Mari Palma abriu o álbum de fotos nesta quinta-feira (20). A comunicadora postou os registros de quando foi para à Croácia e visitou diversos locais do país europeu. "Tbt da semana passada porque eu mal cheguei e já tô com vontade de voltar pra Croácia. virou um dos meus destinos do coração, com certeza", escreveu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os seguidores da jornalista a elogiaram. "10/10 você e o lugar", enalteceu um usuário. "Belíssima demais vc meu amor", acrescentou um segundo. "Estou impressionado", comentou um terceiro.

"Todas as pessoas que conheço que já foram para a Croácia, amam!", disse um quarto. "Ah coisa boa. E olha que cada vez que voltar tem coisa nova pra ver. Te garanto que sempre vai ser maravilhoso", opinou uma quinta.

Mari Palma é uma das jornalistas mais conhecidas do país. Em 2008, ela entrou na TV Globo como estagiária. Após 2 anos na emissora, a apresentadora se tornou redatora do G1, portal de notícias do canal. Em 2019, ela deixou a Globo e foi para a CNN e, desde então, faz parte do veículo.

