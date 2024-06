Reprodução: Instagram André Luiz Frambach

O artista André Luiz Frambach, deu o que falar nesta quinta-feira (20) após postar fotos sem camisa, durante momento na praia. "Um dia desses simples e por isso muito especial", escreveu ele na legenda da postagem.

Nos comentários da publicação, Larissa Manoela e seguidores do ator o enalteceram. "Uma paisagem dessa hein e eu nem tô falando do céu e do mar", brincou a atriz. "Muito gato, fala sério", elogiou uma seguidora.

"Não sei quem tem mais sorte você ou a Larissa (acho que os dois)", brincou uma segunda. "Larissa não passa vontade viu", acrescentou uma terceira. "Só queria ser a Larissa", brincou um quarto.

Larissa Manoela e André Luiz Frambach se conheceram nas filmagens do filme "Modo Avião", em 2020. A dupla assumiu o namoro em 2022 e, no mesmo ano, o artista pediu a atriz em casamento. Em dezembro de 2023, os dois se casaram.

