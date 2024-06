Reprodução Yasmin Brunet atualiza vida amorosa e revela o que valoriza no 'crush'

A modelo Yasmin Brunet abriu o coração durante participação no programa "Na Cama com Pitanda" desta quarta-feira (19). Em conversa com Fernanda Bande e Giovanna Pitel, a herdeira de Luiza Brunet revelou que está solteira e apontou os pré-requisitos que o crush deve ter.



Ao ser questionada sobre o status amoroso, Yasmin Brunet foi sincera e apontou que faltam pretendentes interessantes.

"Sigo solteira. A empresa está aberta para receber novos currículos, mas não tem currículo legal, gente. Não sei o que está acontecendo. Currículo legal é uma boa pessoa, um bom caráter", explicou.

Ainda na conversa, Yasmin Brunet surpreendeu ao revelar que beleza não está no topo dos pré-requisitos para se encantar por uma pessoa. Para ela, ser estiloso ganha mais pontos na hora da paquera.

"Não prezo muito pela beleza, assim, não. Gosto de camisa de time, ainda mais do Flamengo. Mas nada contra os outros times, também. É porque sou carioca, né? [Não dá] calça skinny. Quando é muito legal, você releva a calça", brincou.

Yasmin Brunet foi casada com o surfista Gabriel Medina, mas o relacionamento acabou em 2022, após dois anos de união. Desde então, a modelo não assumiu nenhum relacionamento sério publicamente.

