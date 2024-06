Reprodução/Instagram Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira são pais de Otto





Sophie Charlotte, 35 anos, prestou uma homenagem ao ex-marido, Daniel de Oliveira, que completou 47 anos. Na quarta-feira (19), a atriz compartilhou uma série de fotos ao lado de Daniel no Instagram, acompanhada de uma declaração afetuosa. O casal anunciou em abril a separação após dez anos de casamento, durante o qual tiveram Otto, de 8 anos.

"Hoje é seu dia! Dia D! Dia de torcer ainda mais por você! Eu decidi que sempre vou torcer por você! E para sempre! Afinal, dez anos não são dez dias, e viver dez anos juntos, com dois enteados, um filho de 8, dois cachorros, gatos, peixe e casa... e muita história, e muito amor... não é pouco", começou Sophie, mencionando os filhos de Daniel com Vanessa Giácomo, Raul e Moisés. "Tudo isso é muito importante. Você é muito importante! E tudo isso carrego comigo onde eu for!", acrescentou.

"Hoje também é dia do cinema nacional, que você engrandece com seu trabalho ímpar e profundo, e na sua vida, que você sempre transforma em cinema, em aventura! Que seu dia seja repleto de alegrias e sol! Que seu novo ciclo traga mais potência, bênçãos e conquistas! Sempre com saúde e sabedoria. Estamos e estaremos sempre aqui pra você, curiosos pra saber o que você vai criar agora, e te aplaudindo! Viva, viva você, Daniel!", concluiu.

Nos bastidores da novela "Renascer", Sophie e Xamã estariam vivendo um romance. Xamã, que interpreta Damião na trama, era envolvido com Mell Muzzillo, sua parceira de cena que interpreta Ritinha. No entanto, nas últimas semanas, ele se aproximou de Sophie, que vive Eliana na produção.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Xamã teria se afastado de Mell para evitar um relacionamento que pudesse impactar sua carreira, o que o aproximou de Sophie, com quem divide cenas intensas na novela.