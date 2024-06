O influenciador e youtuber Felipe Neto, conhecido por suas críticas a celebridades, livros e filmes, tem mais de 17 milhões de seguidores no Instagram. Sua primeira foto, postada com sua mãe Dona Rosa, mostra-o com barba e cabelos grandes, diferente do seu visual atual Reprodução

Virginia Fonseca, com mais de 47 milhões de seguidores no Instagram, é uma influenciadora famosa por sua vida de luxo, sucesso e polêmicas. Sua primeira foto, postada em janeiro de 2015, a mostra em uma praia de biquíni. Ela ganhou destaque com vídeos de humor e desafios feitos com seu ex-namorado, Rezende Reprodução

A atriz e influenciadora Kéfera ficou famosa pelos vídeos no YouTube, sendo uma das primeiras a alcançar 1 milhão de inscritos. Com quase 17 milhões de seguidores no Instagram, sua primeira foto na rede, postada em 11 de maio de 2012, mostrava um caderno com a frase em inglês "Who cares? I do." Reprodução

A primeira foto de Rezende na rede social, postada em setembro de 2012, foi ao lado de amigos jogando pôquer. O influenciador, que namorou Virginia de 2018 a 2020, começou sua carreira com vídeos de jogos e humor, alcançando mais de 13 milhões de seguidores no Instagram Reprodução

Sensação na internet com 31 milhões de seguidores, Carlinhos Maia postou sua primeira foto em 2013, numa rádio com candidatas ao concurso de Miss Alagoas. O registro também inclui Lucas Guimarães, seu marido Reprodução

Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, começou sua carreira na internet em 2011 com dicas de maquiagem e beleza. Sua primeira postagem no Instagram foi em 2012, com uma colega de escola, e hoje, com 20 milhões de seguidores, usa a plataforma para promover sua marca de maquiagem. Ela é uma influenciadora e empresária de destaque Reprodução