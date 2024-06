Reprodução: Instagram Prestes a completar 50 anos, a apresentadora fez uma retrospectiva da própria vida

Perto dos 50 anos, a apresentadora Fernanda Lima desabafou sobre sua vida pessoal e amadurecimento. A musa também falou a respeito das mudanças no corpo e revelou que entrou recentemente na menopausa.

Em entrevista à Marie Claire, a artista se aprofundou nessas questões pessoais. “Eu estou na menopausa há dois anos. Oficialmente, é um ano, e é muito difícil. Esta fase é extremamente delicada e dolorosa para uma mulher, especialmente aquela que enfrenta sintomas como os meus”, relatou.



“É nesse ponto que eu te digo que precisamos ter muito mais do que apenas aparência física. Precisamos de muita sabedoria, muito conhecimento, buscar aprender e encontrar dentro de nós mesmas uma força que nem sabíamos que tínhamos”, reconheceu ela.



A artista também refletiu sobre como lida com essa a menopausa enquanto atua na criação dos filhos. "Lidamos com mil coisas ao mesmo tempo, cuidamos da casa, do trabalho, das nossas realizações pessoais. Corremos atrás de tudo isso. E quando chega a menopausa, todas essas responsabilidades continuam mais ou menos iguais. Você continua sendo mãe e ainda enfrentamos um turbilhão de sintomas muito diversos e intensos", desabafou.

"Lidamos com mil coisas ao mesmo tempo, cuidamos da casa, do trabalho, das nossas realizações pessoais. Corremos atrás de tudo isso. E quando chega a menopausa, todas essas responsabilidades continuam mais ou menos iguais. Você continua sendo mãe e ainda enfrentamos um turbilhão de sintomas muito diversos e intensos", avaliou Lima.

A apresentadora também fez uma avaliação sobre como a vida é passageira.“A gente vê o tempo passando e entendendo que daqui para frente, apesar de ter uma cabeça boa, as coisas vão ficando um pouco diferentes”, refletiu. “Sempre me senti preparada para a vida. Para ser mãe, trabalhar muito, para parar de trabalhar. Agora estou começando a ligar os pontos, pensando no que eu realmente quero fazer, se o que eu queria lá atrás está acontecendo”, opinou ela

Para Fernanda Lima, o envelhecimento é algo que afeta principalmente as mulheres. “Quando somos jovens, somos muito cobrados, especialmente as mulheres. Com o tempo, percebemos que não conseguiremos corresponder às expectativas dos outros para sempre, mas também temos nossas próprias expectativas. Então, é uma questão de se aceitar e não levar tão a sério o que as pessoas esperam de nós”, argumentou.

Prestes a completar 50 anos, a atriz contou sobre a importância de se alimentar e se exercitar bem com a chegada da idade. "Acho que exercitar-se, alimentar-se bem, são essenciais, porque se não fizermos isso agora, mais tarde será ainda mais difícil. Tem um ponto em que não há retorno. Mas acredito que podemos encarar isso aceitando, mas também cuidando de nós mesmos, do corpo, da mente, do estilo de vida", considerou.

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert são um casal desde 2002. Juntos, eles tiveram três filhos: os gêmeos João e Francisco e a menina Maria Manoela.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.