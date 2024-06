Reprodução/redes sociais Morre primeiro palhaço Bozo da TV brasileira, Wanderley Tribeck

Morreu nesta terça-feira (18) Wanderley Tribeck, o primeiro intérprete do palhaço Bozo na TV brasileira. Também conhecido como Wandeko Pipoca, ele tinha 73 anos e sofreu um infarto, segundo informações da família.

Tribeck faleceu no Hospital Municipal Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

O artista viveu o Bozo entre 1980 e 1985 e atuava como pastor evangélico em Criciúma.



